«Йокерит» победил «Локомотив» и укрепил лидерство в Западной конференции

«Йокерит» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Джокеры» на своем льду переиграли ярославцев со счетом 2:0.

«Йокерит» набрал 48 очков и укрепил лидерство в Западной конференции. «Локо» занимает шестую строчку (40 очков).

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Грант — 4 (Скленичка, Йоэнсуу), 54:17 — 1:0. Юнттила — 3, 59:15 — 2:0.

Вратари: Ювонен — Паскуале (57:38 — 59:15).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (5+10+9) — 21 (6+9+6).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

28 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».