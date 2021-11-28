Главный тренер «Динамо» рассказал, как на команде сказалась смерть 16-летнего игрока молодежки

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).

— Хочу поздравить «Спартак» с победой, они действительно играли сегодня очень здорово, было хорошее движение, нас перебегали, переиграли, особенно по началу. Начало было полностью за ними, потом вроде выровняли игру, но не получилось.

— Почему поставили Еременко?

— Бочаров играл много матчей. Еременко очень опытный игрок.

— Складывается впечатление, что начало сегодняшнего матча — продолжение того, что был с «Трактором». Откуда столько ошибок в обороне?

— Есть это да, пока разбираемся.

— Что вы говорили команде в первом перерыве?

— Хоккейная кухня, неинтересно вам будет. Там тактические нюансы, индивидуальные действия.

— Насколько близок к возвращению Педан?

— Близок, очень близок.

— Насколько вчерашняя трагедия отразилась на вас при подготовке к сегодняшнему матчу? Вы же с этим годом рождения работали как раз.

— Тяжело говорить об этом, молодой парень был, хороший парень был, сердечный парень был. Потеря 16-летнего парня, тем более, я его хорошо знал, в команде был. С сыном он с моим дружил, тяжело. Я думаю, для всех это было тяжело, потому что он и в молодежной команде у нас играл, и в лагерь развития привлекался, он был всегда с ребятами. Утрата, что здесь скажешь. Хотелось бы выразить соболезнования отцу его, потому что ему сейчас очень непросто, он жену похоронил меньше года назад, сейчас сын. Это действительно большая трагедия, которая ударила по нам.

— Раннее начало матча как-то сказывается на команде?

— Все в одинаковых условиях.

(Надежда Тонконог)