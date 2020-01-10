«Йокерит» дома победил «Северсталь»

«Йокерит» обыграл «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1). Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Вели-Матти Савинайнен, Микко Лехтонен, Йон Норман и Хенрик Хаапала. У гостей отличился Богдан Якимов.

«Йокерит» набрал 63 очка с расположился на третьем месте в Западной конференции. «Северсталь» с 41 баллом занимает 10-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Савинайнен — 7 (мен., О`Нилл), 6:46 — 1:0. Лехтонен — 13 (бол., Контиола, Йенсен), 24:16 — 2:0. Якимов — 7 (Морозов, Кулда), 31:09 — 2:1. Норман — 5 (Леписто, Лехтонен), 37:16 — 3:1. Хаапала — 5 (бол., Йенсен, Контиола), 55:16 — 4:1.

Вратари: Калниньш — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 21 (6+10+5) — 27 (11+6+10).

Судьи: Соин, Фатеев.

10 января. Таллин. «Арена Тондираба».