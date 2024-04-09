Яруллин прокомментировал поражение «Трактора» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива»

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин отреагировал на поражение в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:3).

«Не хватило голов, реализации, хладнокровия в завершающем действии, — говорит Яруллин. — В том числе в целом по серии. «Локомотив» — хорошая команда, они молодцы. Не нужно умалять заслуг соперника. На протяжении трех лет они почти неизменно играют одним составом, с одной системой, и действия уже отточены на подсознании. Поэтому с «Локомотивом» было очень сложно играть. Но мы должны к каждому сопернику находить ключи и взламывать оборону. Наша вина в этом, естественно, есть», — цитирует Яруллина «РБ Спорт».