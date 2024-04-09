Карпухин: «До конца верил, что этот праздник хоккея для «Трактора» продолжится»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвел итоги полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0-4).

— После серии уже можно говорить: «Как было бы... Если бы...», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт». — Даже в этом матче, когда горели 0:3, никто не бросал играть. Мы говорили с ребятами, что нам не стоит концентрироваться на том, что нужно выиграть четыре матча подряд. Надо было идти шаг за шагом. Каждый матч ключевой. Возможно, тогда в овертайме нам чуть меньше повезло. Еще травма Зака Фукале, поэтому факторов, которые повлияли на исход серии, много. Сейчас осталось только разочарование. Хотелось еще в хоккей поиграть. Я до конца верил, что этот праздник хоккея в городе продолжится.

— Каким в целом получился этот плей-офф?

— Скажу за себя: в этом плей-офф я получил огромный опыт и невероятные эмоции от атмосферы в раздевалке. После побед хотелось, чтобы день просто не заканчивался. Телефон разрывался от поздравлений и добрых слов. Кайф! Я испытывал потрясающие эмоции — мы и их получали, и сами дарили. Было ощущение, что город светился от этого.

«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). «Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с победителем серии «Металлург» — «Автомобилист».