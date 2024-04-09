Карпухин: «До конца верил, что этот праздник хоккея для «Трактора» продолжится»
Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвел итоги полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0-4).
— После серии уже можно говорить: «Как было бы... Если бы...», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт». — Даже в этом матче, когда горели 0:3, никто не бросал играть. Мы говорили с ребятами, что нам не стоит концентрироваться на том, что нужно выиграть четыре матча подряд. Надо было идти шаг за шагом. Каждый матч ключевой. Возможно, тогда в овертайме нам чуть меньше повезло. Еще травма Зака Фукале, поэтому факторов, которые повлияли на исход серии, много. Сейчас осталось только разочарование. Хотелось еще в хоккей поиграть. Я до конца верил, что этот праздник хоккея в городе продолжится.
— Каким в целом получился этот плей-офф?
— Скажу за себя: в этом плей-офф я получил огромный опыт и невероятные эмоции от атмосферы в раздевалке. После побед хотелось, чтобы день просто не заканчивался. Телефон разрывался от поздравлений и добрых слов. Кайф! Я испытывал потрясающие эмоции — мы и их получали, и сами дарили. Было ощущение, что город светился от этого.
«Трактор» по ходу плей-офф прошел «Салават Юлаев» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). «Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с победителем серии «Металлург» — «Автомобилист».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
|2 - 1
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|9.04
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -