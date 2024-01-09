Яровой подпишет контракт с «Каролиной»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Станислав Яровой по окончании сезона подпишет контракт новичка с «Каролиной».

По нашей информации, 20-летний форвард согласовал контракт на три года.

В нынешнем сезоне хоккеист не смог закрепиться в составе подмосковного клуба. В КХЛ он провел 26 матчей и набрал 9 (4+5) очков. Также на его счету 5 (2+3) баллов за 9 игр в чемпионате ВХЛ.