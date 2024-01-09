Олимпийская чемпионка Егорова: «Судейский беспредел в отношении СКА надо прекращать»
Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова в разговоре с «СЭ» заявила, что хочет присоединиться к письму ветеранов петербургского СКА о проблемах с судейством в КХЛ.
«Слежу за хоккейными баталиями и часто хожу на домашние матчи СКА. Это уже мой ритуал. Слежу и за выездными матчами по телевизору. Инцидент, который произошел в матче с «Металлургом» — вопиющий. Поддерживаю письмо ветеранов хоккейного СКА, ведь я тоже ветеран СКА. По времени я дольше всего выступала за Спортивный клуб армии. Всегда буду поддерживать и болеть за СКА в любой ситуации. Почему-то такие судейские ошибки не в первый раз происходят с петербургскими армейцами? Этот судейский беспредел был на протяжении прошлого сезона, случался он и в предыдущих чемпионатах. Надо это прекращать», — сказала Егорова «СЭ».
Также Егорова рассказала о земляках, которые добились в СКА высоких результатов.
«Кстати, сейчас в СКА играет мой земляк из города Северска Томской области — Захар Бардаков. Я особенно болею за него. Провела всю юность и молодость в Северске. А еще недавно мне звонил папа нынешнего тренера «Северстали» Андрея Козырева — он немножко хвастался, что его сын стал таким хорошим тренером. Их семья тоже из Северска — рада, что так много моих земляков добивается хороших результатов и в зимних, и в летних видах спорта», — добавила Егорова.
Ранее совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению совета ветеранов клуба в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.
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