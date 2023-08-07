Шулак рассказал о причинах успешной игры «Адмирала» в прошлом сезоне

Защитник «Авангарда» Либор Шулак, ранее выступавший за «Адмирал», высказался о причинах хорошего выступления владивостокской команды в прошлом сезоне.

«Мы верили в тренера, он — в нас, хорошо играл [вратарь Никита] Серебряков, который был одним из лучших игроков нашей команды. Результат и пришел. Что касается моей результативности, то мне вообще очень понравилось помогать нападающим в атаке», — цитирует Шулака ТАСС.

В сезоне-2022/23 «Адмирал» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ. Шулак набрал 40 (13+27) очков в 60 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка в 12 играх.