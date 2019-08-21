Один из самых талантливых молодых российских хоккеистов Ярослав Аскаров в интервью «СЭ» отметил, что пока не думает о драфте, так как до него еще год. 17-летний вратарь претендует на первый номер драфта НХЛ 2020 года.

— Говорят, что по вам видно, что на тренировках вы себя чувствуете очень уверенно. После победы на «Глинки» появилось понимание, что вы очень перспективный вратарь, потенциально высокий номер на драфте?

- Со стороны, может, так кажется, за собой такого не замечаю. Но, конечно, после успешных выступлений и побед появляется уверенность в собственных силах — от этого ты не уйдешь. Тебе становится комфортнее, уютнее, чувствуешь везде себя своим. Что касается драфта, то в команде и шутят на этот счет, иногда и серьезные разговоры бывают. Но он только через год — можно и подняться в рейтингах, и упасть.

— Но на отношениях с другими людьми это не сказывается?

— Нет. Я как зеркало: если человек относится ко мне хорошо, я не буду делать ему плохо. И наоборот, если кто-то настроен негативно ко мне, я не буду пытаться наладить с ним контакт, лучше проигнорирую. (Алексей Шевченко)

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