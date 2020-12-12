Легендарный советский нападающий Александр Якушев прокомментировал решение СКА подписать пятилетний контракт с 16-летним форвардом Матвеем Мичковым.

— Радует, что этот талантливый парень еще пять сезонов будет выступать в России, — сказал Якушев в комментарии «СЭ». — Для него это отличный вариант. Если и уезжать в НХЛ, то уже зрелым, состоявшимся игроком. Чтобы играть в сильнейшей лиге мира не в третьем или четвертом звене, а в первой, ударной тройке. В системе СКА этот форвард будет прогрессировать.

В городе на Неве для хоккеистов созданы идеальные условия — прекрасная база, отличная система, в общем, все есть для роста хоккеиста. Уже сейчас этот юный форвард проявляет себя в Молодежной хоккейной лиге, являясь третьим снайпером, причем он сыграл наименьшее количество матчей в отличии от своих конкурентов. Подписание контракта с Мичковым — это не только победа для СКА, но и для всего нашего хоккея.