Якупов был готов пойти на снижение зарплаты в СКА

Нападающий СКА Наиль Якупов признался, что был бы готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе. Игрок был обменян в «Витязь».

— Мне позвонили и сказали, что обменяли в «Витязь», — цитирует Якупоав «Бизнес Online».

— Как-то объяснили вам решение клуба?

— Сказали, что в КХЛ ввели жесткий потолок зарплат и они хотели бы менять сохранить, но не получилось.

— Когда клуб в последний момент сообщает об обмене и просто ставит перед фактом, это считается дурным тоном в КХЛ. Но ведь и в НХЛ все так происходит?

— По-разному. Бывает, когда игрок знает, что его хотят обменять — с ним разговаривают, что-то обсуждают. Он в курсе каких-то вариантов. Но иногда, конечно, все происходит неожиданно.

— Для вас не были тревожным звонком сообщения в прессе, что СКА предлагал пойти вам на понижение в зарплате?

— Я все равно был спокоен, знал, что у меня есть контракт. И, опять же, я был готов к диалогу — я видел и слышал, что со всеми игроками разговаривали, предлагали какие-то варианты. Со мной вообще никакой беседы не было. В подсознании я был готов к изменениям, но точно не думал, что меня обменяют. Как мог готовился к сезону: занимался в квартире во время карантина. В голове было только одно: я — игрок СКА.

— А если бы клуб предложил вам пойти на понижение в зарплате?

— Я — адекватный человек и понимаю всю нынешнюю ситуацию с потолком зарплат. Вижу, что все идут на понижение в зарплате. Я тоже готов был разговаривать и что-то решать. Повторюсь, что никаких диалогов и предложений на этот счет не было.

— Как вы отреагировали на ситуацию с обменом?

— Был немного шокирован, потому что никаких предпосылок для этого не было. Хотя я готов был ко всему. В целом, конечно, жаль: Санкт-Петербург — отличный город, в СКА был замечательный коллектив. Ничего не поделаешь — нужно двигаться вперед. Меня обменяли, и я продолжаю готовиться к сезону, буду играть в хоккей и помогать команде. Для меня неправильно выбирать команду или партнеров. Моя задача — подготовиться к сезону летом, чтобы к сборам быть в оптимальной форме.