Якубов: «С Зариповым идут переговоры. Может быть Данис будет готов стать министром?

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о том, ведет ли казанский клуб переговоры о новом контракте с Данисом Зариповым.

— До 30 апреля не секрет, что ведем переговоры. Будут новые игроки, мы не можем говорить, с кем расстаемся.

— Зарипов?

— Идут переговоры. Все в процессе. Многое и от него будет зависеть.

— Клуб будет готов предложить ему позицию не в качестве игрока?

— Может быть, Данис будет готов министром стать?

В сезоне-2020/21 Зарипов провел 40 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 23 (7+16) очков. Контракт 40-летнего форварда истекает 30 апреля 2021 года.

(Артур Хайруллин)