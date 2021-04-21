Якубов: «С Зариповым идут переговоры. Может быть Данис будет готов стать министром?
12:21
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о том, ведет ли казанский клуб переговоры о новом контракте с Данисом Зариповым.
— До 30 апреля не секрет, что ведем переговоры. Будут новые игроки, мы не можем говорить, с кем расстаемся.
— Зарипов?
— Идут переговоры. Все в процессе. Многое и от него будет зависеть.
— Клуб будет готов предложить ему позицию не в качестве игрока?
— Может быть, Данис будет готов министром стать?
В сезоне-2020/21 Зарипов провел 40 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 23 (7+16) очков. Контракт 40-летнего форварда истекает 30 апреля 2021 года.
(Артур Хайруллин)
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