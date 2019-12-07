Якуб Берглунд: «Так и не получил объяснения, почему не подошел рижскому «Динамо»

Нападающий «Нефтехимика» Якуб Берглунд рассказал, как проходила его адаптация в Нижнекамске.

— Ты перебрался в «Нефтехимик» по ходу сезона и, можно сказать, уверенно влился в коллектив. Были ли какие-то сложности с адаптацией?

— Нет, проблем не было. Все были очень добры, приветливы и я достаточно быстро влился в коллектив, — приводит слова Берглунда официальный сайт команды из Нижнекамска.

— Твой дебют в КХЛ получился слегка смазанным. Сезон начинал в «Динамо», но после 8 игр ты покинул рижский клуб. С чем было связано расставание?

— Да, это хороший вопрос! Я так и не получил объяснения по этому поводу. Как говорится, руководству виднее. Но думаю, что я просто не вписался в стиль игры «Динамо».

— Как чувствуешь себя в игровом плане в «Нефтехимике»? В 15 матчах набрано 11 очков. Вроде неплохой показатель...

— Я много играю, и это помогает быть уверенным. По решению тренерского штаба играю в центре нападения, где я чувствую себя комфортнее, а не на позиции крайнего нападающего.

— До приезда в Россию, наверное, про нашу страну знал немного. Какой был главный аргумент, когда ты дал согласие на поступившее из Нижнекамска предложение. Ведь предстояло ехать в незнакомую для тебя страну.

— Про КХЛ знают везде. Известно, что хоккей здесь очень высокого уровня. И после рижского «Динамо» мне хотелось остаться в этой лиге. А тут предложение из «Нефтехимика». С другой стороны, я играл и жил во многих разных странах, и у меня в этом плане был хороший опыт. Так что доволен своим выбором.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков