Как стало известно "СЭ", защитник Яков Рылов перейдет в "Спартак". Последний сезон 34-летний российский хоккеист провел в магнитогорском "Металлурге".

Рылов – воспитанник "Олимпии" из Кирово-Чепецка. Выступал за "Ак Барс", московское "Динамо", "Нефтехимик" и ЦСКА.

В прошедшем сезоне Рылов провел 60 матчей за "Металлург" в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очка. Также принял участие в 5 играх плей-офф, где не отметился результативными действиями.

Ранее главным тренером "Спартака" стал Олег Знарок.

Все о КХЛ – здесь