Якоб Берглунд выбирает между «Трактором» и «Нефтехимиком»

Нападающий Якоб Берглунд заявил, что хотел бы остаться в КХЛ. Сезон-2019/2020 стал для 28-летнего форварда дебютным в КХЛ. Его первым клубом было рижское «Динамо», вторым — «Нефтехимик». 12 марта клуб из Нижнекамска объявил о расторжении контракта с хоккеистом по соглашению сторон.

— Интерес есть из Челябинска. Также был разговор с Нижнекамском, — цитирует Берглунда HockeyNews.se. — Посмотрим, как все сложится. Но все идет к тому, что я останусь в КХЛ. Больше пока ничего сказать не могу.

Считаю, что сезон получился для меня удачным. Ну, может, только начало в Риге было не самым хорошим. Но после переезда в Нижнекамск все наладилось.

КХЛ — вторая по силе лига в мире. Нельзя расслабляться ни с одним соперником. Но в такой атмосфере и проще прогрессировать.