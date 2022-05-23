Голдобин допустил возвращение в НХЛ

Выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург» нападающий Николай Голдобин прокомментировал интерес от клубов НХЛ.

— По информации «Спорт-Экспресса», два клуба НХЛ вами интересуются. Когда будет определенность, останетесь в «Магнитке» или нет?

— Я пока не знаю, — цитируют Голдобина «Известия». — Решается.

— Вы сказали, что нет определенности по поводу клуба. Может состояться ваше возвращение в НХЛ?

— Может. Но пусть будет загадка.

— Для вас принципиально попробовать снова заиграть в НХЛ и добиться того, чего не добились в прошлый период пребывания там?

— Ну хотелось бы, конечно, да. Я много лет там пробыл, восемь лет за океаном провел. Но пока не знаю, где буду. Поэтому не буду ничего говорить.

Голдобин играл в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер».

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (16+23) очков. Также на его счету 18 (8+10) баллов в 23 встречах плей-офф. Его «Металлург» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4).