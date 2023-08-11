«Ак Барс» подписал контракт с Евгением Свечниковым

Форвард Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 26-летним россиянином рассчитан на два года.

«Мы рады, что вернули своего воспитанника в хорошем возрасте и подписали сразу двухлетний контракт, несмотря на предложения от других клубов. Уверены, что Свечников не только усилит нападение команды, но и привнесет новые элементы в ее игру. К тому же это подписание повышает конкуренцию в составе, что понимают все наши игроки», — сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Свечников выступал в Северной Америке с 2014 года, он был выбран «Детройтом» под 19-м номером драфта НХЛ-2015. Помимо «Детройта» и «Сан-Хосе» форвард играл за «Виннипег».

В сезоне-2022/23 Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. После завершения сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.