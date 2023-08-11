Кокорев прокомментировал уход из «Сочи» Мичкова
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал уход из команды талантливого нападающего Матвея Мичкова.
«Мы знали, что Матвей вернется в СКА из аренды. Это в любом случае, таков регламент. Но все знают, какие события в его семье случились весной. Из жизни ушел отец Матвея. До этого он выражал желание играть за «Сочи», с удовольствием бы остался у нас. Но после трагедии Матвей признавался, что ему тяжело было бы здесь играть. Говорил, что все об этом здесь напоминает. Если он психологически будет готов жить и играть в Сочи — наше руководство, уверен, вступит в соответствующие переговоры с его клубом», — приводит слова Кокорева Sport24.
В начале апреля стало известно о гибели отца хоккеиста Андрея Мичкова. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -