Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:30

Защитник Войнов — об отношениях с Билялетдиновым: «В плей-офф свое «я» показывать бессмысленно»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»

Игрок «Ак Барса», олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к обмену из «Динамо» в казанский клуб.

— Недавно я читал интервью главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. В нем он говорил, что клуб избавился от дорогих хоккеистов. А сейчас они там снова появились. Вы поняли, почему вас убрали из московской команды?

— Да я бы не сказал, что меня убрали. Просто произошел обмен. Видимо, у клуба появились другие задачи или какое-то другое видение. Отношусь к этому спокойно.

— Ни злости, ни разочарования?

— Ни в коем случае.

— В «Ак Барсе» у вас тоже был непростой период в конце регулярного чемпионата и в начале плей-офф. Вы то попадали в состав, то нет. Можете как-то объяснить решения главного тренера Билялетдинова?

— С тренером у нас рабочие отношения, все нормально. Были моменты, в которых он видит ситуацию по-своему. Я это принимал так, как есть.

— То есть вы спокойно относитесь к этому?

— В плей-офф, где идут игры на вылет, свое «я» показывать бессмысленно. А в сезоне стараешься все отрабатывать на 100 процентов каждый день, чтобы таких моментов больше не было.

— Ну вы обсуждаете что-то с главным тренером? Он объясняет какие-то моменты?

— Требования для защитников общие, они всем ясны. Да, у меня есть какие-то вопросы, мы это спокойно обсуждаем.

Вячеслав Войнов. «После окончания карьеры хотел бы жить и в России, и в США». Откровенный разговор с Войновым

Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
0
Читайте также
Медведев в двух сетах победил Музетти во втором круге турнира в Цинциннати
Коллекцию вещей Михаэля Шумахера продадут на аукционе
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Войнов рассказал, какие новые хоккейные правила ему не нравятся, и объяснил почему

Войнов — о логистике в КХЛ: «При переезде из города в город много времени тратится на погрузку вещей, в аэропортах бешеные задержки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости