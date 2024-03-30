Фетисов: «Спартак» провел хороший сезон, в котором мы видели проявление спартаковского характера»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Спартак» провел хороший сезон: интересно играли и много забивали. Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом». Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера», — сказал Фетисов «СЭ».

«Металлург» выиграл серию у «Спартака» со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».