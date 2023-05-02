Быков — о сезоне Билялетдинова в «Ак Барсе»: «Можно снимать шляпу перед таким мастером»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал работу Зинэтулы Билялетдинова в прошедшем сезоне в «Ак Барсе».

«Магия Билялетдинова? Это говорит о том, что старая тренерская школа, которая создавала прекрасных специалистов, до сих пор дает результат. Тот опыт, который Зинэтула Хайдярович получил еще будучи игроком. Потом он стал великолепным тренером, который завоевал все, что можно и добивался высоких результатов — это говорит о многом. Можно снимать шляпу перед таким мастером. Когда он пришел в «Ак Барс», то сделал анализ, все расставил по своим местам и за короткий срок преобразил команду. Это рука мастера. Нужно ли ему оставаться тренером «Ак Барса»? Это лучше у него спросить. Конечно, всем болельщикам хотелось бы, чтобы специалист остался и помогал нашим хоккеистам, не важно в каком клубе. Но все это зависит от него самого, и его решение нужно уважать», — сказал Быков «СЭ».

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в декабре 2022 года, подписав контракт до конца сезона. По итогам регулярного чемпионата команда заняла первое место в Восточной конференции.

Казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА в серии со счетом 3-4.