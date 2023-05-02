Защитник Березин покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в официальном Telegram-канале сообщил, что защитник Максим Березин покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

32-летний Березин — рекордсмен по числу матчей (469) за «Нефтехимик». В этом сезоне он провел 65 матчей и набрал 9 (2+7) очков.

«Нефтехимик» в сезоне-2022/23 вышел в первый раунд плей-офф КХЛ, в котором уступил «Ак Барсу» со счетом 2-4 в серии.