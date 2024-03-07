Быков о серии СКА — «Торпедо»: «До финальной сирены ничего не ясно, и все возможно»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» победу СКА над «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Есть ли у «Торпедо» шансы спасти эту серию? Только сирена последнего заключительного матча может перечеркнуть все надежды и желания одной команды и открыть путь для другой в борьбе за кубок. До этого ничего не ясно, и все возможно. Игроки и тренеры обеих команд это понимают», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Питерский клуб одержал третью подряд победу и ведет в серии со счетом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 9 марта.