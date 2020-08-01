Вячеслав Буцаев: «По самоотдаче претензий нет, но где-то не хватает опыта»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от контрольных матчей против «Ак Барса».

— Провели две хорошие игры, в которых было много азарта, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Сегодня соперник превосходил нас в движении, в борьбе. У нас идет хороший подготовительный период, уже посмотрели много талантливой молодежи. Увидели как много позитива, так и много направлений для дальнейшей работы. По самоотдаче претензий нет, но где-то не хватает опыта, где-то мастерства. Но для этого и существуют предсезонные матчи, чтобы исправить шероховатости.