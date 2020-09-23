Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации, связанной со вспышкой коронавируса в нескольких командах.

— Вы видите сами, что обстановка неоднозначная. Однако ситуация ни в коем случае не выходит из-под контроля. И здесь я хотел бы выразить огромную благодарность нашим клубам, их руководителям, которые с пониманием относятся к происходящему. Выбывают игроки, в том числе и ведущие. Однако команды продолжают играть, привлекая молодежь и резервистов. КХЛ и клубы делают одно дело, где каждый понимает свою меру ответственности и делает все от него зависящее, чтобы преодолеть наши общие трудности.

— Сколько на данный момент игроков КХЛ с официально подтвержденным положительным тестом на COVID-19?

— На сегодняшний вечер подтвержден положительный тест у 87 человек, 132 выздоровевших, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ были перенесены из-за вспышки коронавируса в командах.