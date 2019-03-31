"Вы сами в Балашихе на птичьих правах". Маскот "Салавата Юлаева" пригласил маскота "Авангарда" на игры в Уфу

Маскот "Салавата Юлаева" Куница пригласил своего "коллегу" Ястреба из "Авангарда" на уфимские матчи финала Кубка Гагарина на "Востоке". Ранее сообщалось, что маскот омичей пригласил уфимского талисмана на игры в Балашихе 29 и 31 марта, но до этого руководство "Авангарда" ответило на запрос "Салавата" отказом.

"Привет, Ястреб. Я сначала расстроился, когда вы отказали, но потом вспомнил, что вы в Балашихе сами на птичьих правах. И поэтому я не обижаюсь. "Уфа-Арена" наш дом. Приезжай на игры 2 и 4 апреля. Будем пить кумыс, есть чак-чак и смотреть классный хоккей", - говорится в видеообращении Куницы.

Первый матч "Авангарда" и "Салавата Юлаева" состоялся 29 марта, омичи победили в овертайме 4:3. Вторая игра пройдет 31 марта.

Напомним, что "Авангард" в этом сезоне из-за проблем с ареной в Омске проводит домашние игры в Балашихе.