"Авангард" пригласил маскота "Салавата Юлаева" на игры в Балашиху. Но до этого запретил

Маскот "Салавата Юлаева" Куница не появится на гостевых матчах команды в финале Восточной конференции Кубка Гагарина против "Авангарда". Уфимский клуб подал запрос руководству "Авангарда", на который оно ответило отказом. Позднее омичи в Инстаграме пригласили маскота приехать в Балашиху, где проходят их домашние встречи в этом сезоне.

Первый матч "Авангарда" и "Салавата Юлаева" в Балашихе состоялся 29 марта, омичи победили в овертайме 4:3. Вторая игра пройдет 31 марта, а на 2 и 4 апреля намечены две встречи в Уфе.

"К сожалению, не можем принять данное предложение, поскольку обязаны согласовывать участие маскотов в гостевых играх с хозяевами арены. После нашего официального обращения к ХК "Авангард" мы получили исчерпывающий ответ от Президента ХК "Авангард", в котором нашим талисманам было отказано в участии на матчах плей-офф в Балашихе", – говорится в сообщении "Салавата Юлаева" во "Вконтакте".