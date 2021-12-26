Владимир Крикунов: «В концовке нам повезло. Но повезло потому, что мы старались»

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

«Игра была тяжелой из-за двух пропущенных шайб. Вроде бы мы играли в основном на половине соперника, сделали 54 броска в створ — это очень много. Но, видимо, нужно улучшать качество бросков, чтобы забивать больше. А так ребята молодцы, боролись до конца. Может, в концовке нам и повезло, но повезло потому, что мы старались, вот и сравняли счет за семь секунд до сирены», — приводит слова тренера сайт КХЛ.