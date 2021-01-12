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Вудкрофт: «Очень сложно догонять такую уверенную команду как «Металлург»

01:42
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Игра была близкая, счет не отражает происходящего. Наша команда вышла не готовой, дали возможность сопернику контролировать игру. Из-за двух ошибок на вбрасывании и смене в первом периоде пропустили две шайбы. У нас тоже были моменты. Если бы мы реализовали их, то игра пошла бы иначе. Очень сложно догонять такую уверенную команду как «Металлург», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт КХЛ.

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