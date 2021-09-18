Вудкрофт: «Допустили на одну ошибку больше, которую «Салават» использовал»

Главный тренер «Динамо» из Минска подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:1).

— Получилась равная игра, — охарактеризовал матч Вудкрофт. — Обе команды не дали сопернику много шансов. Хорошо себя проявили вратари. Мы допустили на одну ошибку больше, которую «Салават» использовал.

— Не думаете, что надо было раньше снять вратаря при игре в большинстве?

— В большинстве мы создавали хорошие моменты. До окончания третьего периода оставалось пять минут. Поэтому не думаю, что нам надо было снимать вратаря раньше, — цитирует тренера сайт минчан.

— Неудачная игра в большинстве стала главной причиной поражения?

— Не соглашусь. Наше большинство смотрелось хорошо, несколько раз за соперника сыграли штанга, перекладина. Мы допустили ошибку при игре в равных составах, и соперник забросил. Это решило исход матча.

У нас много новичков в команде. Надо еще сыграться, чтобы при игре в неравных составах мы были более эффективны. Это процесс, который занимает определенное время. Многие наши игроки приехали поздно, поэтому не было возможности наиграть сочетания летом. У «Салавата», например, игроки спецбригад давно играют вместе.

— Команда на равных сыграла с лидером Востока, была близка к голу. Пошла на пользу шестидневная пауза?

— Да. Мы играли с сильнейшей командой лиги на данный момент. Это хороший знак. На этой неделе много работали над игрой в меньшинстве и большинстве. Сегодня мы хорошо действовали при игре в меньшинстве.

— Сегодня не играли Буйницкий и Варфоломеев. Это ротация?

— У Буйницкого травма, а Варфоломеев приболел.

— С командой на выезд отправился Сергей Большаков. Каковы шансы, что он сыграет в ближайших двух матчах?

— Познакомился с Сергеем на этой неделе. Он хороший парень, прекрасно тренируется. Сыграет ли он в Челябинске или Екатеринбурге, пока сложно сказать. Алексей Колосов провел отличные матчи, выручал, оставлял нас в игре.