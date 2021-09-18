Дубль Тертышного помог «Трактору» обыграть «Куньлунь» в матче КХЛ

«Трактор» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Челябинске и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Трактора» Никита Тертышный, в активе которого дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Ник Бэйлен (1+1), Томаш Гика (0+2) и Владимир Ткачев (0+2).

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«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Тертышный — 3 (Бэйлен, Гика), 37:04 — 1:0. Бэйлен — 2 (Гика, Тертышный), 37:43 — 2:0. Тертышный — 4 (Калинин, Ткачев), 49:12 — 3:0. Йип — 5 (Уэрек, Спроул), 52:36 — 3:1. Пулккинен — 5 (Ткачев), 58:57 — 4:1.

Вратари: Гарипов (Вилл, 40:00, Гарипов, 40:47) — Лазушин (50:10 — 50:33, 58:36 — 58:57).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 46 (16+19+11) — 22 (7+6+9).

Судьи: Морозов, Франо.

18 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.