Магнитогорский «Металлург» уступил «Автомобилисту» в первом матче Мемориала И. Х. Ромазана (2:3). После игры на вопросы журналистов ответил главный тренер хозяев Илья Воробьев.

— Первый и третий периоды можем занести в актив, а второй — провалили именно по сменам. Нас переменяли и показали, над чем нужно работать. Двухсторонки между собой — одно дело, в играх уже все по-другому. У «Автомобилиста» было небольшое преимущество — они сыграли уже третий матч. Для нас же он стал первым.

В современном хоккее второй период выигрывается на сменах. Нас несколько раз зажали, несколько раз мы не вывели шайбу — вот результат.

Олкинуора сыграет завтра. У Песонена, Кулемина и Яковлева — есть микроповреждения, они готовятся.

Хорошее меньшинство? Мы поменяли схему меньшинства по сравнению с прошлым годом. Надо продолжать работать. Сегодня она выглядела неплохо. (Михаил Скрыль)