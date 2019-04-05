Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом "Трактора"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом "Трактора", информирует официальный сайт клуба. Решение было принято единогласно на общем собрании организации, которое прошло 5 апреля.
Директором клуба стал Борис Видгоф. Таким образом, на основании поступивших заявлений в организацию были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений Иванов. В свою очередь, из состава вышли Борис Дубровский, Евгени Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев.
Также обновлен состав совета клуба. Он избран в следующем составе:
Председатель – Леонид Одер
Секретарь – Евгений Иванов
Член Совета – Станислав Мошаров
Член Совета – Виктор Мамин
Член Совета – Борис Видгоф
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