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Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом "Трактора"

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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом "Трактора", информирует официальный сайт клуба. Решение было принято единогласно на общем собрании организации, которое прошло 5 апреля.

Директором клуба стал Борис Видгоф. Таким образом, на основании поступивших заявлений в организацию были приняты Алексей Текслер, Борис Видгоф, Михаил Видгоф, Виктор Мамин и Евгений  Иванов. В свою очередь, из состава вышли Борис Дубровский, Евгени Тефтелев, Иван Сеничев и Евгений Губарев.

Также обновлен состав совета клуба. Он избран в следующем составе:

Председатель – Леонид Одер
Секретарь – Евгений Иванов
Член Совета – Станислав Мошаров
Член Совета – Виктор Мамин
Член Совета – Борис Видгоф

 

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=22159

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