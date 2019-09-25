Вратарь «Витязя» Самонов: «43 броска? Нормальная работка»
01:24
Голкипер «Витязя» Александр Самонов после пятой победы в пяти матчах признался, что у него было много работы. Подольская команда обыграла «Автомобилист» (1:0 ОТ).
— 43 броска? Нормально, была работка, — отметил Самонов. — Я уже не вспомню, какой был самый опасный.
— Почему сегодня играли вы, а не Ежов?
— На него выпала серьезная нагрузка в Питере. Тренеры решили поменять очередность. (Евгений Белоусов)
КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика