Вратарь «Витязя» Самонов: «43 броска? Нормальная работка»

Голкипер «Витязя» Александр Самонов после пятой победы в пяти матчах признался, что у него было много работы. Подольская команда обыграла «Автомобилист» (1:0 ОТ).

— 43 броска? Нормально, была работка, — отметил Самонов. — Я уже не вспомню, какой был самый опасный.

— Почему сегодня играли вы, а не Ежов?

— На него выпала серьезная нагрузка в Питере. Тренеры решили поменять очередность. (Евгений Белоусов)

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