Вратарь Мурашов — о работе с тренером Давыдовым: «Внушает уверенность через тренировки и простые действия»

Вратарь ярославского «Локомотива» Сергей Мурашов в интервью «СЭ» прокомментировал работу с тренером Рашитом Давыдовым.

— Много хороших отзывов слышал о Рашите Давыдове, который работал в СКА и сборной России. В чем его секрет, как тренера?

— Хороший современный тренер, понимающий игру с точки зрения развития хоккея. Есть тенденции на изменения, и вратари должны идти в ногу со временем. Плюс он здорово понимает вратаря, чувствует, когда и что подсказать, доверяет подопечным. Внушает уверенность через тренировки и простые действия изо дня в день. С ним приятно и комфортно работать.