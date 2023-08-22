«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в товарищеском матче
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова — 5:2.
У уфимцев забивали Иван Дроздов, Егор Сучков, Александр Хмелевский (дубль) и Алексей Пустозеров. У клуба из Нижнекамска отметились Энтони Камара и Сергей Купцов.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом» 23 августа. «Нефтехимик» — также с «Локо» 24-го числа.
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