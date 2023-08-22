«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в товарищеском матче

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче предсезонного турнира Кубок Блинова — 5:2.

У уфимцев забивали Иван Дроздов, Егор Сучков, Александр Хмелевский (дубль) и Алексей Пустозеров. У клуба из Нижнекамска отметились Энтони Камара и Сергей Купцов.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом» 23 августа. «Нефтехимик» — также с «Локо» 24-го числа.