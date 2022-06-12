Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с вратарем Ильей Коноваловым

Московское «Динамо» объявило о заключении контракта с вратарем Ильей Коноваловым.

23-летний россиянин подписал одностороннее соглашение с клубом на 2 года.

Ранее Коновалов выступал в системе «Эдмонтона». В сезоне-2021/22 голкипер провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей за «Бэйкерсфилд» и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру.

В КХЛ Коновалов дебютировал в 2017 году за ярославский «Локомотив» и за все время в лиге провел 124 игры, отразив 92 процента бросков, в среднем пропуская 2,21 шайбы за игру.