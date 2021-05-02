«Трактор» обменял вратаря Федотова в ЦСКА

«Трактор» на своем официальном сайте объявил об обмене голкипера Ивана Федотова в ЦСКА. Взамен челябинский клуб получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 24-летний Федотов провел за «Трактор» 30 матчей, одержал 15 побед при коэффициенте надёжности 2.27 и 92.3% отраженных бросков. Голкипер «черно-белых» также отметился одной результативной передачей и сыграл одну встречу на «ноль».