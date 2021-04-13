В «Динамо» рассказали, почему сорвался контракт со Знарком

Председатель Совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, почему Олег Знарок не возглавил команду.

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что новым главным тренером клуба стал Алексей Кудашов, который возглавит команду 30 апреля.

«Оценивать, кто лучше — Знарок или Кудашов, нет смысла. Олег Валерьевич — заслуженный тренер, обладатель трех Кубков Гагарина, он уважаемый и эффективный. Но те два сезона, когда он возглавлял «Спартак», показали, что тоже есть нюансы, которые мы тоже учитывали при выборе тренера. Все аргументы, которые были, мы доложили акционерам клуба, и они, взвесив все за и против, приняли решение», — цитирует Воронина официальный сайт «Динамо».

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.