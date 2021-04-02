ЦСКА — СКА: расписание серии и результаты матчей финала «Запада»
18:00
В главной серии плей-офф КХЛ сезона-2020/21 в Западной конференции играют два армейских клуба из Москвы и Санкт-Петербурга.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Запад
ЦСКА (1) — СКА (2)
Расписание и результаты матчей
Первый матч. 2 апреля, 19.30. ЦСКА — СКА
Второй матч. 4 апреля, 17.00. ЦСКА — СКА
Третий матч. 6 апреля, 19.30. СКА — ЦСКА
Четвертый матч. 8 апреля, 19.30. СКА — ЦСКА
Время начала матчей московское.
Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Москве (10 и 14 апреля), а шестой — в Санкт-Петербурге (12 апреля).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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