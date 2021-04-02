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ЦСКА — СКА: расписание серии и результаты матчей финала «Запада»

18:00
ЦСКА — СКА: кто сыграет в финале Кубка Гагарина? Фото photo.khl.ru
ЦСКА — СКА: кто сыграет в финале Кубка Гагарина? Фото photo.khl.ru
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В главной серии плей-офф КХЛ сезона-2020/21 в Западной конференции играют два армейских клуба из Москвы и Санкт-Петербурга.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Запад

ЦСКА (1) — СКА (2)

Расписание и результаты матчей

Первый матч. 2 апреля, 19.30. ЦСКА — СКА

Второй матч. 4 апреля, 17.00. ЦСКА — СКА

Третий матч. 6 апреля, 19.30. СКА — ЦСКА

Четвертый матч. 8 апреля, 19.30. СКА — ЦСКА

Время начала матчей московское.

Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Москве (10 и 14 апреля), а шестой — в Санкт-Петербурге (12 апреля).

В финале «Востока» играют «Ак Барс» и «Авангард».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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