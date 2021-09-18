Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Металлург» голкипер хабаровчан Патрик Бартошак в ярости разбил клюшку об борт после замены на Евгения Аликина.

Чех пропустил четыре шайбы подряд и покинул лед при счете 2:4 в пользу гостей. Партнерам вратаря пришлось наклонить головы, чтобы им не прилетело обломком клюшки.

«Амур» выигрывал после первого периода 2:0, однако затем растерял преимущество. Вышедший на замену Аликин пропустил гол с первого же броска.