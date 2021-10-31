Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов заявил, что вернуться в НХЛ ему помешал человеческий фактор. По его словам, юридических препятствий не было.

«На самом деле это просто смешно. Не было каких-то юридических препятствий (для возвращения в НХЛ), просто человеческий фактор. Сейчас не готов все подробности раскрывать. Но придет время, когда я обо всем этом откровенно расскажу», — цитирует Войнова сайт «Динамо».

«Не хочу говорить, что какие-то точки ставлю (по поводу возвращения в НХЛ). Просто устал от всего этого непонимания. Сейчас я хочу играть в хоккей. Это главное. И так слишком много пропустил, больше рисковать и ждать не хочу. Рад, что впереди у меня два года в «Динамо», где я именно на игре могу сосредоточиться, а не каких-то околохоккейных вопросах», — отметил Войнов.

Напомним, Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.

В мае он подписал двухлетний контракт с «Динамо».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли покинул НХЛ из-за дисквалификации, которую он получил после судебного разбирательства по обвинению в домашнем насилии. В 2015 году суд в США признал Войнова виновным и приговорил к 90 дням тюремного заключения.