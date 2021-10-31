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Назаров — о стимулах для игроков «Сочи»: «Только если я возьму кредит под залог своей квартиры и выплачу премиальные»

11:29
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о дополнительной мотивации для игроков команды.

«Тяжело после каждый игры давать команде выходные, — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи». — Когда встречи идут через день, очень тяжело найти время для выходного. Поэтому пытаемся что-то придумывать, где-то обманываем себя, но продолжаем тренироваться. Буду ли искать какие-то еще стимулы? Ну, какие они могут быть... Только если я возьму кредит под залог своей квартиры и выплачу премиальные. Больше никаких стимулов я не вижу».

После 25 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» с 20 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/andrey-nazarov-vozmu-kredit-pod-zalog-svoey-kvartiry-i-vyplachu-rebyatam-premialnye/

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