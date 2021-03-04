Воробьев ответил на вопрос, поедет ли Яковлев на выезд с «Металлургом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев 4 марта прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» (1:2 ОТ) во втором матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

— На протяжении 60 минут мы были лучше соперника. Но хоккей такая игра — надо забивать на один гол больше, что удалось сопернику. Никто не обещал нам легкой жизни. Готовимся к играм номер три и четыре.

— Егор Яковлев поедет с командой в Казахстан?

— Поедет.

— Как корректировали построение обороны после первого матча?

— Мы сделали работу над ошибками, показали ребятам видео. Стандартная программа.

По состоянию на 4 марта, счет в серии «Металлург» — «Барыс» — 1-1. Третья игра серии состоится в субботу, 6 марта в Нур-Султане. Начало — в 14.00 (мск).

(Михаил Скрыль)