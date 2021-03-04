Главный тренер «Барыса» прокомментировал сроки возвращения травмированных легионеров

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис ответил на вопросы журналистов после выездной победы над магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ) во втором матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

— Получилась хорошая и жесткая игра, — сказал Михайлис. — Много силовой борьбы. Было видно, что сегодня наша команда настроена по-боевому. Это ощущалось и в раздевалке, и на площадке, что мы готовы бороться только за победу. Йони Ортио очень здорово отыграл после травмы. Благодаря ему и всей команде нам досталась эта победа. Спасибо парням за самоотдачу, стремление и волю к победе.

— Не стоило ли рискнуть и выпустить Йони Ортио на первый матч?

— Наверное, нет. Мы дали Хенрику отдохнуть. В последнем матче против «Авангарда» он не играл. Последний месяц с небольшим он показывал стабильную игру. Решили выпустить Карлссона, но, видимо, усталость дала о себе знать. После нелепой пропущенной шайбы в первом матче поставили Ортио, чтобы он вошел в игру. Сегодня он был на высоте.

— Ждать ли Виктора Сведберга и Кертиса Волка в этой серии?

— Надеемся, что Волк сыграет. А Сведберг, скорее всего, нет.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 6 марта в Казахстане.

(Михаил Скрыль)