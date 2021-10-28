Воробьев: «Карри как никто другой заслужил гол в пустые ворота»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над казанским «Ак Барсом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Хорошая игра с нашей стороны, — отметил Воробьев. — Выполнили полностью задание. Мало сделали своих ошибок и забили хорошие голы. И Карри, и Лайпсик забросили красивые шайбы. Джош как никто другой заслужил еще и гол в пустые ворота.

— Третий раз обыгрываете «Ак Барс» в этом сезоне. Можно ли сказать, что казанцы — удобный соперник для вас?

— Всю предсезонку у нас «Салават» был самым удобным соперником, а сейчас два раза им сгорели. Выиграли, порадовались и готовимся дальше. Через день у нас матч с «Витязем». На данный момент мы рады победе. Каждый матч завершился с разницей в один-два гола.

— Данила Юров сегодня днем сыграл за «Стальных Лисов». В заявку на матч с «Ак Барсом» он не попал. Почему решили оставить вне состава?

— По-моему, это правильное решение. За «Лисов» он выходит и в большинстве, и в меньшинстве. Здесь мы играем с топ-командой. Сколько бы он получил времени? Наверное, мало. Завтра он и Илья Николаев снова сыграют за «Лисов». Это и помощь команде МХЛ, и игровая практика для них.

— За три матча с «Ак Барсом» Юров не сыграл ни секунды. Вы считаете, что он не готов к такому уровню сопротивления?

— Я просто знаю его дату рождения. Парень, несомненно, талантливый, но я не хочу, чтобы его сломали. Это не зависит от «Ак Барса». Много причин: топ-команда и так далее. Мы аккуратно подводим его. Он на некоторые отрезки выходит у нас, играет в молодежке, сейчас поедет в сборную. Это все процесс. Ему даже головой надо привыкнуть, что просто так время ему здесь не дадут. Тут идет борьба за выживание, за состав.