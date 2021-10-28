В четверг, 28 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут восемь матчей.

«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бутузов — 5 (Николишин, Горшков), 27:14 — 1:0. Фриман — 5 (Норман), 44:15 — 1:1.

Победный буллит: Николишин.

Вратари: Аликин — Линдбек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+9+13+1) — 31 (5+11+13+2).

Судьи: Морозов, Оленин.

28 октября. Хабаровск. «Платинум Арена». 1000 зрителей.

«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гурков — 2 (мен., Петухов), 11:51 — 0:1. Берглунд — 4 (бол., Алсинг), 29:09 — 0:2. Дитц — 9 (бол., Старченко, Михайлис), 32:37 — 0:3. Кестнер — 3 (Хамидуллин, Вл. Ушенин), 41:08 — 1:3. Кайыржан — 1 (Берглунд, Мартинссон), 54:01 — 1:4.

Вратари: Серебряков — Ортио.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 22 (7+6+9) — 39 (10+18+11).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

28 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 1570 зрителей.

15.30. «Сибирь» — ЦСКА

17.00. «Металлург» — «Ак Барс»

17.00. «Автомобилист» — «Витязь»

19.00. «Локомотив» — «Нефтехимик»

19.30. «Северсталь» — «Торпедо»

19.30. «Спартак» — «Сочи»

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