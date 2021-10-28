Квартальнов — о трех поражениях от «Магнитки»: «Мало забиваем. В этом причина»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Для нас сложился неудачно второй период, — считает Квартальнов. — Мы его проиграли и не смогли перевернуть в третьем. Второй период сыграли не так, как планировали. Поэтому проиграли.
— Идут ли поиски усиления обороны?
— Как в фильме «Бриллиантовая рука»: «Будем искать». Пытаемся, пытаемся.
— «Металлург» — неудобный соперник для вас в этом сезоне?
— Пока неудобный. Три поражения.
— Есть причины, из-за которых не удается третий раз обыграть «Металлург»?
— Мало забиваем. В этом причина.
— Что не получилось в концовке, когда «Металлург» забил третий гол в пустые ворота?
— Мы рисковали. Кирилл Петров не попал по шайбе перед пустыми воротами. Сейчас можно только гадать. Забили бы в пустые ворота, может быть, сейчас мы бы по-другому говорили.
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