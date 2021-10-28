Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Для нас сложился неудачно второй период, — считает Квартальнов. — Мы его проиграли и не смогли перевернуть в третьем. Второй период сыграли не так, как планировали. Поэтому проиграли.

— Идут ли поиски усиления обороны?

— Как в фильме «Бриллиантовая рука»: «Будем искать». Пытаемся, пытаемся.

— «Металлург» — неудобный соперник для вас в этом сезоне?

— Пока неудобный. Три поражения.

— Есть причины, из-за которых не удается третий раз обыграть «Металлург»?

— Мало забиваем. В этом причина.

— Что не получилось в концовке, когда «Металлург» забил третий гол в пустые ворота?

— Мы рисковали. Кирилл Петров не попал по шайбе перед пустыми воротами. Сейчас можно только гадать. Забили бы в пустые ворота, может быть, сейчас мы бы по-другому говорили.