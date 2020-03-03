Волков пропустит шесть недель из-за травмы

Защитник «Динамо» Артем Волков в первом матче серии против «Спартака» получил травму нижней части тела. Игрок бело-голубых завершил игру по ходу третьего периода, отыграв в нем одну смену. Ориентировочный срок восстановления составит шесть недель, сообщает официальный сайт клуба.

Всего во встрече с красно-белыми Волков провел на льду чуть больше 10 минут, блокировал один бросок, отметился одной результативной передачей и завершил матч с показателем полезности «плюс 2».