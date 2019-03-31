Владимир Ткачев: "Почему тренер заставляет Умарка играть проще? У тренера и спрашивайте"

Автор гола в составе "Салавата Юлаева" во втором матче серии с "Авангардом" (1:4) Владимир Ткачев подвел итоги игры. Счет в финале "Востока" - 2-0 в пользу "ястребов".

- Что изменилось по сравнению с первой игрой серии?

- Ничего. Мы сами отдаем инициативу. Непонятно, почему в своей зоне теряем шайбу. Где-то заигрываемся. Надо действовать попроще при выводе шайбы из зоны. Соперник ничего особенного сам не создал. Мы сами отдали свою игру. Единственное – пропущенная шайба, когда были в меньшинстве. Соперник просто порвал нас.

- После прошлого матча вы сказали, что у команды есть силы, чтобы добавить. Сегодня разница по броскам после двух периодов (32-10 в пользу "Авангарда") говорила об обратном.

- Тяжело сказать сгоряча. Завтра разберемся.

- Разве задание терпеть и сыграть от обороны исходило не от главного тренера?

- Мы не играем от обороны. Сами теряем шайбу, получаем контратаки и играем в своей зоне. Надо быть попроще.

- Как вы почувствовали момент при голе, когда надо идти на добивание?

- Ничего особенного. Простая игровая ситуация.

- К уфимским матчам в строй вернется Бурмистров, возможно, и Бурдасов. Это пойдет "Салавату" в плюс?

- Будем надеяться, что да. Оба – хорошие игроки, которые добавят нам агрессии.

- Все говорят, что "Салават" старается играть в красивый хоккей. Но тренеры заставляют того же Умарка действовать проще.

- Вот у тренера это и спрашивайте.

- Вы всю серию играете очень агрессивно.

- Это плей-офф. Либо нас, либо мы их. (Алена Гребенькова)

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